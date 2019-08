Strade nuove a Torre Maura: via dell’Aquila reale cambia anche la viabilità

Via dell’Aquila reale si rifà il look, completamente. Non si tratta solo di un’altra via che si aggiunge all’elenco delle strade nuove targate “giunta Raggi” ma anche di una nuova visione della viabilità. Con le nuove disposizioni, anticipate a Roma Today già nel novembre dello scorso anno, grazie all’installazione di un nuovo semaforo è possibile svoltare in direzione Roma centro e non solo verso Frosinone come fatto fino ad ora. Prima delle modifiche, infatti, gli automobilisti che percorrevano la strada erano costretti ad arrivare quasi nei pressi del grande raccordo anulare per ritornare poi indietro verso il centro città.

Lavori in via dell'Aquila reale per un importo di 133mila euro

E come per via di Tor Bella Monaca, via Massa San Giuliano e via Tobagi (per citarne alcune realizzate di recente) anche per via dell’Aquila reale è stato messo in atto il procedimento che rientra nella categorizzazione “strade nuove”. Per realizzare la via sono stati investiti circa 133mila euro impiegati su una superficie di 5400 mq, spiegano dalla commissione lavori pubblici.

Tra i prossimi lavori via di Torrenova e via di Tor Vergata

Tra i prossimi lavori programmati in calendario per i successivi mesi altre tre strade, il cui finanziamento è stato possibile grazie alle variazioni di bilancio. Si tratta di via di Tor Vergata, il completamento di via Aspertini e il parziale rifacimento di via di Torrenova, nel tratto compreso tra via Prenestina e lo svincolo di Tor Bella Monaca.