Il Campidoglio dimentica Torre Spaccata: "Aspettiamo risposte da mesi, neanche ci convocano"

“Aspettiamo risposte dallo scorso mese di ottobre e non veniamo neppure invitati alle commissioni mobilità”. C’è rabbia a Torre Spaccata, uno dei quartieri del Municipio Roma VI che da anni si batte perché il piano viabilità tra le strade del territorio venga rivisitato. Ed è così che la convocazione di una delle ultime commissioni mobilità che si è svolta lo scorso 26 marzo ha acceso la polemica.

"Non siamo stati convocati"

“Abbiamo appreso dello svolgimento della commissione dalla pagina Facebook del presidente Stefàno – ha spiegato Antonella Manotti del comitato di quartiere Torre Spaccata – sono state esaminate le linee guida del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), e sono stati invitati comitati e associazioni anche di altri municipi. Perché noi non siamo stati convocati?”. Il quartiere chiede da tempo “ordine” tra le strade con progetti iniziati già con le precedenti giunte ma rimasti inattuati fino ad oggi.

Il limite di 30Km/h e le strisce “salvaradici”

Il nervo scoperto per la viabilità del quartiere è viale dei Romanisti, la lunga strada che divide in due Torre Spaccata e che necessita da tempo di manutenzione. “Gli interventi effettuati fino ad ora – ha aggiunto Manotti – non hanno apportato nessun miglioramento: le corsie sono state ristrette dalle strisce bianche per scongiurare il pericolo servito dalle radici, il limite di velocità non lo rispetta nessuno, il manto stradale è bombardato da buche”.

Le rotatorie in via Pietro Romano e via di Torre Spaccata

“Nel progetto che abbiamo presentato e di cui abbiamo discusso con Enrico Stefano durante l’ultima riunione dello scorso ottobre – ha concluso – abbiamo cercato di spiegare che il problema qui non è solo viale dei Romanisti ma deve essere rivisto tutto il piano mobilità, abbiamo anche chiesto la costruzione di due rotatorie ma non abbiamo avuto più nessuna notizia da quella volta, nonostante ci fosse stato promesso che saremmo stati contattati in breve tempo”.