Municipio VI, parchi come giungle. PD: “Dov’è il cambiamento annunciato?”

“L’altezza dell’erba ha sovrastato quella delle panchine, i cassonetti non vengono svuotati da settimane, e il controllo qui resta una chimera”. Giulio, un residente del quartiere Torre Maura denuncia al nostro giornale le condizioni del parco di via Pietro Belon che è stato riaperto al pubblico come tutti gli altri parchi della città nell’ambito della fase due dell’emergenza Covid-19. “Anche la fontanella è guasta e nessuno interviene, come non interviene nessuno per i controlli – ha aggiunto – Comitive di ragazzi invadono l’area senza mascherina”.

A supportare la denuncia dei cittadini è Fabrizio Compagnone, capogruppo dem del VI Municipio: “I parchi del nostro territorio, sul versante casilino sono delle vere giungle. Queste settimane di lockdown avrebbero potuto essere utilizzate per manutenere le aree verdi, invece l’amministrazione a cinque stelle ha sprecato l’ennesima occasione per fare qualcosa di utile ai cittadini”.

All’interno delle aree verdi e dei parchi, le zone ludiche, allestite con le giostrine per i più piccoli, una volta nastrate per essere interdette non vengono più controllate: “I nastri vengono rimossi in tempi brevissimi, sarebbe opportuno individuare risorse umane in supporto agli agenti della polizia locale di Roma Capitale - ha concluso Compagnone – Tuttavia la manutenzione del Servizio Giardini non può che essere lenta e difficile a causa della carenza di personale e mezzi obsoleti”.



