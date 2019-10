Torre Spaccata, un bando per assegnare gli immobili in cambio della manutenzione del parco

Un bando per assegnare i due immobili abbandonati e in cambio la manutenzione dell’area verde. È questo il progetto che la commissione patrimonio del municipio VI ha per i caseggiati collocati all’interno del parco Sisenna di Torre Spaccata. Nessun canone di locazione, quindi, ma il decoro del parco per renderlo fruibile ai cittadini del quartiere e non solo.

Gli interventi di riqualificazione dello scorso inverno

Già durante lo scorso mese di gennaio, il parco di via Cornelio Sisenna è stato interessato da interventi di riqualificazione, svolti dal Dipartimento Patrimonio, per ripristinare il decoro ma soprattutto il funzionamento dei giochi installati all’interno dell’area verde. I giochi sono stati riparati o sostituiti laddove mancanti, anche la pavimentazione è stata completamente ripristinata e il perimetro dell’area leggermente ridimensionato a seguito della disponibilità dei fondi utilizzati.

Un caffè letterario all’interno dei caseggiati abbandonati

Lunedì, la commissione patrimonio di viale Cambellotti effettuerà un sopralluogo all’interno del parco di via Sisenna: “Valuterò la fattibilità del progetto – ha spiegato Giancarlo Colella, presidente della commissione patrimonio di viale Cambellotti – L’idea è indire un bando di assegnazione per creare un caffè letterario, gli aggiudicatari dovranno, in cambio, mantenere pulito il parco”. La proposta diventerà poi un atto da presentare in consiglio.