A Torre Maura una perdita d'acqua da 13 giorni indigna i residenti

Sono arrabbiati e indignati i residenti del quartiere Torre Maura per la perdita di acqua che da giorni inonda via dei Colombi. Nonostante le richieste di intervento e i solleciti all’azienda di riferimento e agli organi istituzionali, l’acqua continua a sgorgare da un muro della strada che incrocia via dei Balestrucci.

Il guasto dura da oltre dieci giorni

“Sono ormai trascorsi oltre dieci giorni da quando ho segnalato per la prima volta il guasto – ha spiegato Gianfranco Gasparutto, consigliere dem del Municipio Roma VI delle Torri – e nonostante abbia fatto presente il problema durante due assemblee in viale Cambellotti non è ancora stato effettuato nessun intervento”. Ha continuato: “Fa ancora più rabbia sapere che per il rischio siccità sono stati chiusi nasoni lo scorso anno e poi si ignora un disagio così importante che implica uno sperpero d’acqua notevole”.

Anche caditoie ostruite dal bitume

Ad acuire ancora di più i disagi in questo tratto di strada anche la caditoie ostruite: "Alcuni interventi alle linee telefoniche hanno comportato la riasfaltatura di tratti stradali - ha concluso Gasparutto - ma durante le operazioni sono state chiuse con il bitume anche le caditoie, pertanto, l'acqua non defluisce liberamente e resta sulla strada. Da un anno chiediamo che si prendano provvedimenti". Intanto dal Movimento Cinque Stelle: "L'azienda Acea ci ha assicurato che, salvo imprevisti, il guasto sarà ripristinato in due giorni".