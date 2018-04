La sand art arriva a Torre Maura: Simona Gandola racconta la storia di San Giovanni Leonardi

È una tecnica illustrativa particolare conosciuta con il nome di “sand art”: ovvero la capacità di creare dei quadri manipolando la sabbia. Lei si chiama Simona Gandola e da alcuni anni è tra le sand artist più famose del panorama artistico italiano. Il suo talento l’ha portata in giro per la penisola al fianco di grandi attori come Gassman e a lavorare in Rai per spettacoli dedicati ai piccoli.

La vita del santo raccontata con la sand art

In occasione dell’80esimo anniversario della canonizzazione di San Giovanni Leonardi, Gandola racconterà la storia del santo attraverso quadri di sabbia all’interno della parrocchia di Torre Maura, in via della Cicogna. Dalla nascita del santo fino alla sua morte, attraversando anche diverse regioni: Toscana, Campania, Lazio e ponendo l’attenzione sui momenti salienti della sua vita.

"Il risultato del lavoro sarà inviato in tutto il mondo"

“Abbiamo deciso di raccontarla così, in questo modo la storia di San Giovanni Leonardi – ha spiegato al nostro giornale padre Cesar, cileno di origini e titolare della parrocchia di via della Cicogna da un anno – Di questo lavoro poi faremo omaggio alle altre congregazioni sparse in tutto il mondo dal sud America all’India”. Padre Cesar che nel quartiere ha iniziato ad operare ancor prima di essere ordinato sacerdote, è il secondo parroco più giovane di Roma, ha solo 36 anni: “Ho questo privilegio” commenta sorridendo.