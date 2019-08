Torre Maura, acqua e terra dai rubinetti delle scuole: arrivano i risultati di Acea 

Era lo scorso 28 giugno quando genitori e insegnanti hanno lanciato il grido d’allarme “Dai rubinetti fuoriescono acqua e terra”. Siamo a Torre Maura, uno dei quartieri del Municipio VI delle Torri, e precisamente all’asilo nido comunale di via Belon e alle scuole materne dell’Istituto comprensivo Rugantino.

Analisi di Acea sull’acqua delle scuole di Torre Maura

“In quel periodo Acea stava svolgendo delle riparazioni alle tubature e dall’azienda all’epoca spiegarono che la causa era da ritrovare nei lavori e che una volta finiti sarebbe tornato tutto regolare ma così non è stato” ha spiegato Silvia Foriglio, presidente della commissione scuola di viale Cambellotti. Da quel momento è stato avviato un iter lungo con l'Asl di riferimento per cercare di effettuare le analisi sull’acqua delle scuole. “Dopo non poche peripezie, la Asl ci ha fatto aspettare tanto tempo e ci ha anche chiesto che le analisi venissero pagate, un comportamento a mio avviso assurdo - ha incalzato Foriglio - Poi dopo decine e decine di telefonate che ho fatto ad Acea e dopo aver trovato accordi con l'azienda, l'ufficio manutenzione scuole ha tradotto in richiesta quanto concordato e siamo riusciti ad ottenere da Acea le analisi e i risultati: l’acqua delle scuole è potabile” ha garantito Foriglio.

Analizzata anche l’acqua alla scuola di via delle Rupicole

“Alla scuola di via delle Rupicole, da anni ormai i genitori portavano le bottigliette di acqua per i loro bambini piuttosto che utilizzare le brocche con l’acqua corrente ma senza nessun motivo specifico – ha aggiunto Foriglio – Anche in questa struttura l’acqua è potabile, è sempre stata sana ma nessuno aveva preso provvedimenti dopo le analisi dello scorso 2015”. Con la ripresa del prossimo anno scolastico, genitori e insegnati ma soprattutto bambini, potranno andare a scuola senza alcuna preoccupazione.