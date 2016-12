Stazione metro Torre Maura, i residenti: "Sporca e senza controlli"

Carta, plasitca ma anche vetro e oggetti vari come cerchioni di auto. Si presenta così la parte esterna della stazione della metropolitana di Torre Maura, della Linea C. Non solo. I residenti del quartiere denunciano anche l'assenza di guardiania all'ingresso dei locali della stazione dove sono collocati i tornelli. Così i cittadini: "Quest'area non viene mai pulita".

Non solo degrado ma anche sicurezza. Sono questi i punti deboli della stazione metro del quartiere Torre Maura che mette in collegamento le periferie al centro città soprattutto dopo la "dismissione" del trenino Termini-Giardinetti. Ogni giorno dunque, dalla stazione metro Torre Maura passano centinaia e centinaia di persone, eppure ad accoglierle non è sempre uno spettacolo dignitoso.

"Qui non c'è controllo e nemmeno pulizia - spiegano indignati i residenti del quartiere - è un vero degrado dover fare lo slalom tra bottiglie di vetro rotte e cartacce". Aggiungono: "Anche nell'erba alta si annidano i rifiuti che vengono poi dimenticati". E tra una situazione di abbandono generale anche il problema sicurezza: "