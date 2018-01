Viale dei Romanisti e l'eterna attesa per la riqualificazione. Il PD: "Solo interventi spot dai 5stelle"

Stupore, indignazione ma anche ironia. Avevano reagito così i residenti del quartiere Torre Spaccata lo scorso mese di dicembre quando a “tutela” delle radici affioranti dall’asfalto erano state disegnate strisce bianche. Una soluzione che però oltre a restringere la carreggiata di una delle arterie più importanti del quartiere non ha portato nessun altro beneficio. E il PD ora muove all’attacco dell’amministrazione pentastellata delle Torri e mette in discussione la spesa: 50mila euro per gli interventi del viale.

Il PD all'attacco: "Un intervento spot da 50mila euro"

Un “nuovo intervento spot" lo ha definito il gruppo dem delle Torri: “Da un fondo municipale di 150.000 per interventi sulla segnaletica stradale, l'amministrazione pentastellata del VI municipio ha pensato bene di impiegarne ben 50.000 solo per viale dei Romanisti – hanno commentato Fabrizio Compagnone coordinatore PD Municipale e Francesco Consalvi, segretario del Circolo PD Torre Spaccata Torre Maura - Anzichè programmare una manutenzione ordinaria e straordinaria sul manto stradale dissestato dall'usura e dalle radici dei alberi, si sceglie di realizzare una nuova segnaletica per vietare il transito ai veicoli e anche ai cittadini, nei tratti di strada danneggiati”.

"Incapacità di governo"

I due dem hanno poi commentato: “E pensare che i rappresentanti del movimento 5 stelle, prima di essere destinati a governare questo municipio, erano coloro che facevano assemblee, raccolte firme, denunce, ora spendono i soldi pubblici per un intervento senza capo ne coda”. Compagnone e Consalvi hanno proseguito: “A tutto ciò si aggiunge che, l'intervento per la messa in sicurezza del Viale, ha comportato la sparizione dei cassonetti su Viale dei Romanisti e la loro dislocazione in strade interne con criteri alquanto discutibili. Tant'è che - laddove si trovavano - ora ci sono cumuli di spazzatura. Ancora una prova di incapacità di governo”.