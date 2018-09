Il Municipio VI è su 'Chi l'ha visto?': le strisce pedonali le disegnano i fascisti

Hanno acquistato la vernice, i pennelli e sono scesi in strada per disegnare le strisce pedonali. Siamo a Torre Spaccata in via Marcio Rutilio, una via balzata agli onori della cronaca locale per la presenza da anni di una “buca irreverente” mai chiusa. Una via che da tempo crea non pochi disagi ai residenti compresa la mancanza di sicurezza negli attraversamenti soprattutto in prossimità della chiesa di San Bonaventura. Tante le richieste presentate e mai accolte in Municipio dal gruppo Fratelli d’Italia: “Come membro della commissione ambiente e mobilità ho preso atto che l’attuale maggioranza pur volendo non ha né potere né capacità di farsi rispettare dagli uffici tecnici” ha tuonato la consigliera Pamela Strippoli. E così ci hanno pensato i fascisti di Azione Frontale a “mettere in sicurezza” la strada.

“Da tempo infatti è stata trasmessa la richiesta agli uffici per il rifacimento delle strisce su questa via ma ogni volta l’ingegnere relaziona in commissione sostenendo che saranno rifatte a breve” ha proseguito Strippoli. “Ma forse è ancora più significativo e sinonimo di incompetenza che sia proprio l’assessora Ziantoni e il Presidente Romanella ad affermare in una nota del 1 agosto che le strisce sarebbero state eseguite insieme alle strisce dinanzi alle scuole”. Ha concluso: “Che dire? Torre Spaccata è stata sedotta e abbandonata dai cinque stelle, non rimane che ripiegare sui volontari e su chi come i ragazzi di azione Frontale sono sempre disposti, anche a loro spese, a colmare le mancanze della giunta grillina”.