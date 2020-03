Coronavirus, a Torre Maura alla spesa ci pensano Aron, Majid e Tasaffa: "Andrà tutto bene"

Aron, Majid e Tasaffa vivono a Torre Maura da qualche anno (Tasaffa fin da piccola), vengono dal Pakistan, dal Bangladesh e dall’Afghanistan, lavorano come interpreti e come segretari di banca. Da ancor prima che il decreto del governo Conte impartisse l’obbligo di rimanere a casa per contrastare il contagio del Covid-19, hanno voluto essere solidali verso gli anziani. E così hanno affisso un cartello nell’androne del palazzo in cui vivono per comunicare agli over 60 la loro disponibilità ad uscire per recarsi al supermercato a fare la spesa.

Aron racconta l'idea di aiutare gli anziani a fare la spesa

A raccontare l’idea è Aron che lavora come interprete e che, come la sua fidanzata Tasaffa e il suo amico Majid, in questo periodo di poco lavoro ha molto tempo libero da mettere a disposizione degli altri. “Qualche giorno fa una signora anziana che conosciamo è venuta a trovarci e ci ha raccontato della sua ansia ad uscire di casa – ha spiegato Aron – E noi ci siamo offerti di fare la spesa per lei. Poi abbiamo pensato che avremmo potuto farlo anche per altri, a noi non costa niente e così abbiamo affisso il cartello”. Alla voce di Aron si aggiungono quelle di Majid e Tasaffa: "Speriamo che anche altri seguano il nostro esempio perché c'è davvero bisogno di aiutare gli anziani adesso".

Sull'avviso la frase che scalda il cuore: "Andrà tutto bene"

Fino ad ora non ci sono state richieste da parte degli anziani del palazzo ma solo complimenti per i tre ragazzi che in questo momento insolito di vita quotidiana si prodigano per sostenere gli altri. Sul cartello affisso all’androne c’è scritto: “Per tutti i condomini con più di 60 anni o con patologie, se in questo periodo preferite rimanere a casa, ci offriamo disponibili a titolo gratuito a fare la spesa per voi. Andrà tutto bene”.