Torre Spaccata: a un anno dall’abbattimento tornano gli alberi nel giardino della scuola

Aceri, querce da sughero e ciliegi: il giardino della scuola di via Giaquinto a Torre Spaccata è stato ripopolato grazie alla piantumazione di nuovi alberi. Nell’aprile dello scorso anno, la condizioni in cui versavano 20 platani che rappresentavano un piccolo polmone verde all’interno del quartiere, ne determinarono l’abbattimento suscitando non poca indignazione da parte dei residenti dell’area limitrofa alla struttura che al nostro giornale denunciarono: “Con una dovuta manutenzione non sarebbe stato necessario”.

“L’ufficio del verde sta provvedendo a ripopolare l’area – ha detto Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente e mobilità del sesto municipio – L’intervento rientra nell’ambito di un accordo quadro sulla manutenzione del verde”. Nell’area saranno piantati quindici alberi e sarà sistemato anche il muretto di cinta deteriorato a causa delle radici robuste degli alberi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi interventi di piantumazione sono stati effettuati anche presso il giardino della scuola di via Acquaroni a Tor Bella Monaca. Intanto anche nel giardino della scuola di via Medail a Lunghezza sono stati abbattuti gli alberi per la stessa ragione e saranno ripiantumati nei prossimi giorni.