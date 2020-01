Torre Spaccata: il parco sarà dedicato ai vigili del fuoco morti in servizio 

Il parco di Torre Spaccata, collocato tra viale dei Romanisti e viale Togliatti avrà finalmente un nome: sarà dedicato ai vigili del fuoco che hanno perso la vita in servizio. L’intitolazione si svolgerà nella mattina di martedì presso i locali di una delle aree verdi del Municipio VI finita fin troppe volte alla ribalta della cronaca per l’abbandono totale in cui versa da tempo. E per le numerose battaglie che i residenti del quartiere hanno portato avanti in questi anni chiedendone una definitiva riqualificazione.

Pulizie e bonifica nei giorni scorsi all'interno dell'area verde

Una grande operazione di pulizia nei giorni scorsi, in previsione dell’inaugurazione, ha ridato dignità all’area che per mesi è stata anche il luogo di lavoro per prostitute suscitando sdegno e indignazione da parte dei residenti, soprattutto degli abitanti dei palazzi confinanti.

"Speriamo sia un primo passo verso una completa riqualificazione"

“E’ un primo passo, si spera, verso la riqualificazione dell’area – ha detto ai nostri taccuini Bruno Di Venuta, rappresentante del comitato di quartiere Torre Spacccata – Dopo l’intitolazione ci auguriamo che i lampioni vengano totalmente ripristinati e che di notte venga chiuso il cancello di accesso da viale Togliatti per evitare che il parco sia preda del degrado”.