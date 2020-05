Torre Spaccata: lavori in corso a viale dei Romanisti ma la riqualificazione è ferma al palo

Lavori in corso a Torre Spaccata. Da qualche giorno, operai del municipio sesto sono impegnati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria sulla centralissima via del quartiere: viale dei Romanisti che da anni, anche troppi, attende una riqualificazione totale. “Si tratta di interventi ordinari – ha spiegato Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici del parlamentino di viale Cambellotti – Sulla via principale e sulle altre limitrofe anche scavi per la posa di cavi dei pubblici servizi”.

Gli interventi hanno riguardato il ripristino dell’asfalto nei tratti più ammalorati della via all’incrocio con via Cassioli e con via di Torre Spaccata. Inoltre altri interventi hanno riguardato la chiusura di buche. Rattoppi e manutenzione ordinaria, quindi, in attesa della riqualificazione e della messa in sicurezza del viale che riguarderà anche la fruibilità della pista ciclabile. A ritardare l’avvio di questa tipologia di lavori sono stati i “Passaggi di competenze - ha detto Nicastro – Dal Dipartimento, l’opera, è stata poi affidata al municipio”.

Ma prima che si possa parlare di avvio lavori per la riqualificazione si dovrà attendere almeno un altro anno, già perché per ora si sta lavorando ad un progetto di massima, poi con la variazione di bilancio di luglio si chiederanno fondi per una progettazione esecutiva da fare entro ottobre/novembre e “Mandarla a gara nel 2021” ha specificato Nicastro. Con molta probabilità per quella data i cittadini di Torre Spaccata saranno già stati annessi al VII municipio per cui hanno presentato richiesta.