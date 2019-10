Torre Spaccata: roghi e degrado, il PD: “Il municipio ha abbandonato il quartiere”

Da tempo il quartiere Torre Spaccata ha espresso la volontà di staccarsi dal VI municipio per essere annesso al VII. Non solo per vicinanza geografica anche agli uffici municipali e ai sevizi ma anche per una serie di questioni mai risolte per i residenti del quartiere, tra questi anche il fenomeno dei roghi tossici. È proprio su questo che il Partito Democratico ha presentato, nei giorni scorsi, una mozione per chiedere di “liberare” i cittadini del degrado del vicino parco di Centocelle.

Contro i roghi tossici, la richiesta del PD di impegnare la sindaca per una soluzione

“Tra proroghe agli autodemolitori presenti sul lato di viale Palmiro Togliatti, gli insediamenti abusivi nascosti nel verde, i roghi tossici, i rifiuti interrati e la bonifica ordinata dalla sindaca Raggi, mai completata, l'elenco di ragioni che determinano il disagio è lungo – ha detto Fabrizio Compagnone, capogruppo del PD - Eppure, leggendo la risposta fornita dal presidente del Consiglio Municipale alla Mozione del PD, si resta senza parole. Testualmente si afferma: “Trattandosi di una problematica ricadente nel territorio del Municipio V e VII risulta inutile impegnare il presidente del Municipio ad attivarsi presso la sindaca di Roma capitale”.

PD: "Per l'amministrazione non si ritiene di dover intervenire"

Nella Mozione presentata dal capogruppo PD Fabrizio Compagnone, si sollecitava un intervento del Presidente Romanella presso la sindaca, per dare seguito alle azioni necessarie alla bonifica dei rifiuti, a misure per la prevenzione degli incendi, alla apertura di accessi adeguati, alla delocalizzazione degli autodemolitori con conseguenti pericoli in termini di sicurezza e salubrità dei luoghi. “Per l’amministrazione del nostro municipio non si ritiene di intervenire in alcun modo, lasciando, gli abitanti di Torre Spaccata, nel piu’ totale abbandono – ha concluso Compagnone - Sicuramente, secondo noi, non è la strada corretta per ‘ricucire lo strappo’ che si è verificato con la comunità di cittadini del Quartiere di Torre Spaccata”.