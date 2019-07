Torre Spaccata convocata in Campidoglio: un altro passo verso la secessione dal Municipio VI

L'idea era nata come una provocazione prima di assumere tratti più concreti e realistici. Torre Spaccata vuole abbandonare il territorio del Sesto Municipio ed essere annesso al VII, non solo per una questione logistica ma una volontà motivata anche dall’abbandono delle istituzioni.

La petizione che ha raccolto 1500 firme

Un pomeriggio di maggio, quasi come una sfida, il comitato di quartiere ha iniziato a distribuire i moduli per la raccolta firme in alcuni punti nevralgici del quartiere. In breve tempo un risultato importante: 1500 firme, ovvero 1500 cittadini scontenti che chiedevano il distacco dal Sesto. Le motivazioni alla base della scelta sono molteplici: dal mancato rifacimento delle strade (come via Peresio che i cittadini aspettano da anni, all’incuria del verde, alla tanto decantata e mai realizzata riqualificazione di viale dei Romanisti. E soprattutto per la lontananza dalla sede municipale e quindi anche dagli uffici (anagrafici ad esempio) che logisticamente è un disagio considerevole sia che si voglia percorrere il tragitto da Torre Spaccata a Tor Bella Monaca con i mezzi pubblici, sia che lo si voglia realizzare in auto.

La convocazione in commissione statuto

E se per il governo di maggioranza del Municipio VI si tratta di “strumentalizzazione politica” il comitato è motivato e deciso a portare avanti l’obiettivo: di recente ha incontrato anche la presidente del Settimo che dovrebbe accoglierli, Monica Lozzi. Intanto è arrivata anche la convocazione per il 5 settembre in commissione Statuto e Innovazione di Roma Capitale. “All’appuntamento di settembre ribadiremo ancora una volta le nostre motivazioni, l’abbandono del quartiere è un dato di fatto, vogliamo essere annessi al Municipio a noi più vicino” hanno spiegato dal comitato di quartiere.