Torre Spaccata: rimossa a gennaio per un errore del Comune, la targa corretta non è stata ancora riposizionata

Nel testo della targa che riportava l’intitolazione del parco ai vigili del fuoco caduti in servizio c’era un errore: il numero romano del quartiere non era corretto. Pertanto, pochi giorni dopo la cerimonia, la targa è stata rimossa per essere sistemata ma da quel giorno non è stata più riposizionata: al suo posto solo l’asta di ferro su cui si reggeva.

Errore nel numero romano del quartiere

Siamo a Torre Spaccata, al parco collocato all’incrocio tra viale Togliatti e viale dei Romanisti: l’area che i cittadini del quartiere hanno chiesto più volte alle istituzioni di tutelare perché lasciata, per molto tempo alla mercé di chiunque. Anche per questo motivo, i cittadini e il comitato di quartiere, avevano accolto con favore l’intitolazione del parco e ne erano orgogliosi.

I cittadini chiedono il ripristino della targa

“La targa è stata rimossa da un mese e mezzo e non è stata ancora ripristinata – hanno spiegato dal comitato di quartiere Torre Spaccata – Oltre il degrado rappresentato dall’asta senza targa anche l’oltraggio perché intitolato a vigili del fuoco morti nello svolgimento del loro lavoro”. A replicare il municipio: “La competenza è del dipartimento – ha sottolineato Alberto Ilaria, presidente del consiglio del municipio – Abbiamo sollecitato nuovamente affinché ci sia una reazione rapida”.