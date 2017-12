Torre Spaccata ritrova il suo teatro: a gennaio il bando per la gestione dello spazio

E’ conosciuto nel quartiere come teatro “ex Enaoli” perché collocato all’interno del complesso molto più ampio appartenuto all’ente nazionale per assistenza agli orfani dei lavoratori italiani. Chiuso fin dalla sua fondazione, tranne per un periodo molto breve di attività nel 2014, il teatro di Torre Spaccata è stato definitivamente “inaugurato” lo scorso 23 dicembre dalla giunta Romanella e fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ospiterà musica, laboratori e iniziative culturali.

Un spazio polifunzionale

“Il teatro è rimasto chiuso per anni perché sprovvisto di documentazioni e accorgimenti importanti come l’agibilità, le porte antincendio e altri ripristini e adeguamenti – ha spiegato a Roma Today Alberto Ilaria, presidente del consiglio del Municipio Roma VI delle Torri – Il lavoro congiunto di più commissioni, dal patrimonio alla cultura, ci ha consentito di raggiungere questo risultato”. In realtà non si tratta solo di un teatro ma di uno spazio polifunzionale: “All’interno della struttura è possibile organizzare convegni, concerti al fine di coinvolgere l’intera cittadinanza – ha aggiunto – grazie ad un bando pubblico saranno realizzate per due settimane attività all’interno del centro”.

Il teatro in cerca di un nome

La denominazione “ex Enaoli” sarà a breve sostituita da un nome vero e proprio: “Abbiamo intenzione di assegnare un nome al teatro e lo faremo coinvolgendo la cittadinanza – ha concluso Ilaria – a gennaio sarà pubblicato il bando per l’assegnazione della gestione della struttura”. All’interno dello stesso complesso sono collocati anche il centro anziani, Intersos, il centro antiviolenza e altre realtà sanitarie.