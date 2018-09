C’erano una volta le caditoie a Torre Spaccata: in via Macro puliti solo 5 tombini su 40

Caditoie otturate e strade allagate: una costante che per i cittadini di Torre Spaccata, ormai, è un fenomeno tristemente noto ma che puntualmente torna agli onori della cronaca alle prime piogge. È questo quanto avvenuto nella mattina di giovedì. Una pioggia battente ha, come da copione, provocato l’allagamento di via Emilio Macro causando tantissimi disagi ai bambini che in quelle ore si stavano recando a scuola e ai loro genitori poiché i chiusini presenti lungo la strada sono completamente ostruiti.

“Presenterò un’interrogazione al presidente del Municipio per capire quali sono le intenzioni del governo di maggioranza rispetto alla pulizia dei tombini e alla loro manutenzione che in questo quartiere, nello specifico, non avviene da tre anni” ha commentato Pamela Strippoli, consigliera municipale del gruppo Fratelli d’Italia di viale Cambellotti. Già perché su via Emilio Macro sono presenti 40 tombini ma di questi solo 5 risultano disostruiti. “È imbarazzante che il Presidente della commissione lavori pubblici ed il suo assessore proprio non riescano a risolvere questo problema” ha concluso Strippoli.

Il caso di via Emilio Macro è senza dubbio emblematico, tuttavia la strada non è l’unica dove la pulizia delle caditoie resta una chimera. Il tombino tra viale dei Romanisti all’angolo con via Cascioli, ad esempio, è altrettanto ostruito e questo comporta un notevole disagio soprattutto per i residenti in carrozzina perché il passaggio riservato ai portatori di handicap si allaga. Eppure, il problema delle caditoie a Torre Spaccata è ben noto al gruppo di maggioranza del Municipio Roma VI, basti pensare che le stesse richieste "urgenti ed immediate" venivano protocollate dai consiglieri grillini già nel 2015 e spesso, per le stesse strade.