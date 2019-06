Trapani, smerigliatrci e computer rubati: ecco una casa deposito a Torre Maura

Un'accurata indagine, non ancora conclusa, ha permesso di individuare una donna di nazionalità serba di 40 anni, che in virtù della sua incensuratezza aveva messo in piedi la sua illecita attività di ricettazione d’ogni materiale ed attrezzatura in uso ad artigiani. Furti perpetrati presso attività commerciali o su mezzi da lavoro in sosta.

La perquisizione eseguita all'interno di alcuni locali di edilizia popolare occupati abusivamente a Torre Maura, ha permesso di sequestrare decine di attrezzi da lavoro quali trapani, smerigliatrici, chiavi di ogni genere ed anche costosissimi computer solitamente usati per monitorare impianti termo idraulici e fibra ottica, tutto del valore ognuno di alcune migliaia di euro. Gli accertamenti hanno già permesso di individuare alcune parti lese a cui saranno restituiti i propri utensili.