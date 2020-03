Torre Maura, entro l’anno il trasferimento del mercato di via dell’Usignolo

Avverrà entro l’anno il trasferimento del mercato di Torre Maura. I banchi traslocheranno da via Dell’Usignolo all’interno del parcheggio di via Valter Tobagi. Una decisione presa nella mattina di venerdì, quando il consiglio del municipio Roma VI delle Torri ha votato a favore del trasferimento. Adesso la palla passa agli uffici che dovranno redigere la delibera che sarà poi portata in consiglio per la votazione finale.

Sono 33 i posteggi da trasferire nella nuova area

“E’ un progetto a cui lavoriamo da tempo – ha spiegato ai nostri taccuini Laura Arnetoli, vice presidente della commissione commercio – Per rispondere alle esigenze dei commercianti”. Già perché il mercato saltuario di Torre Maura inizialmente era collocato in via Belon e durante il trasferimento in via Dell’Usignolo ha subito un calo di clientela a fronte della diminuzione del numero dei banchi. Attualmente, sono 33 i posteggi presenti all’interno del mercato che si svolge il venerdì mattina. La zona che dovrà accogliere la nuova postazione del mercato (il parcheggio di via Valter Tobagi) non ha bisogno di particolari lavori ma solo di interventi di pulizia e sfalcio.

Il trasferimento entro l'anno da via dell'Usignolo a via Tobagi

“Contiamo entro l’anno di aver completato il trasferimento” ha concluso Arnetoli. Soddisfazione anche per il PD espressa dal consigliere Gianfranco Gasparutto che ha ringraziato il lavoro della commissione commercio ricordando l’importanza del mercato come “agorà”.