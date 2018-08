A Torre Maura centinaia di famiglie restano al buio per ore

Centinaia le famiglie del quartiere Torre Maura che nella giornata di mercoledì sono rimaste sprovviste di corrente elettrica per molte ore. A partire dalle 9.30 del mattino fino al tardo pomeriggio, i residenti delle strade via Belon e via dei Colombi sono stati al buio con tutti i relativi disagi.

Centinaia di famiglie al buio in via Belon e via dei Colombi

“L’intervento dell’azienda Acea è stato immediato – ha spiegato Fabrizio Compagnone, consigliere dem alle Torri – ma guasti come questi si ripetono spesso e anche in altri quartieri, è ora di fare chiarezza”. Non solo abitazioni ma anche attività commerciali: queste le utenze che nella giornata di giovedì hanno dovuto affrontare la quotidianità con attrezzature ausiliari come i gruppi elettrogeni. Nella mattina di venerdì i tecnici dell’azienda Acea hanno effettuato, nelle strade interessate, un sopralluogo necessario a capire le motivazione del disguido.

"Gli impianti necessitano verifiche"

“Presenterò una richiesta di verifica degli impianti in commissione lavori pubblici – ha concluso Compagnone – e chiederò che l’assessore si attivi presso l’azienda Acea per garantire la messa in atto di interventi duraturi che possano scongiurare il ripetersi di nuovi episodi come questo”.