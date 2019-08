Torre Maura: la sicurezza arriva in via dei Tordi tra nuova segnaletica e divieti di sosta

Via Tordi conduce alla più nota via dei Colombi ma da tempo è una spina nel fianco per i residenti del quartiere Torre Maura costretti a fare i conti con una scarsa sicurezza e una notevole difficoltà di circolazione. Già perché considerate le dimensioni esigue della strada, il parcheggio spesso selvaggio sui lati della via, impedisce che il transito, soprattutto dei mezzi pesanti sia agevole: questo comporta una serie di conseguenze che provocano disagi a cascata alla viabilità.

Una nuova segnaletica in via dei Tordi

L’aumento del traffico veicolare degli ultimi anni, la chiusura della scuola collocata lungo la via e le continue variazioni della segnaletica hanno reso necessario, ora più che mai, una rimodulazione dell’intera strada con accorgimenti finalizzati a un flusso più scorrevole di auto. Dalla commissione mobilità (M5s) dello scorso febbraio con relativo sopralluogo, alla mozione del gruppo PD: i risultati sono arrivati.

Senso unico e divieti di sosta con rimozione coatta

Un cartello con la scritta “senso unico” lungo l’intera via, inoltre sarà affisso un segnale che indica il passaggio dei pedoni su un solo lato della strada all’angolo con via Belon in direzione via dei Colombi, saranno ripristinate le indicazioni di precedenza, divieti di sosta e rimozione coatta. “I cittadini avevano anche chiesto che venisse vietato il transito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate ma non è stato possibile” hanno spiegato dalla commissione di viale Cambellotti.