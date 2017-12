Al bar Sor Capanna dopo il video di Totti: "Francesco ti aspettiamo"

“Ma che ca…o di nome avete messo”? E’ stato questo il commento di Francesco Totti, ex capitano della Roma all’ennesimo tentativo di mandare i saluti allo staff di un locale commerciale. In pochissimo tempo il video è diventato virale, non solo ha fatto il giro del web ma è finito su tutti i giornali. Il nome da pronunciare che ha messo in difficoltà l’ex numero 10 della “magica” è Bar Sor Capanna che si trova a Torre Spaccata, tra viale dei Romanisti e via Casilina e che proprio dalla piazza in cui è ubicato ha preso il nome.

"Sor Capanna", storico cantore romano

Abbiamo raggiunto il titolare del bar, per altro locale storico del quartiere, che ha immediatamente confessato: “Io sono romanista ma mia moglie Marilena e le mie figlie, Alessandra ed Elisa, sono laziali”. “Siamo ben consapevoli che il nome del locale abbia dato adito, nel tempo, a sorrisi e doppisensi – ha spiegato Sandro – eppure si tratta dello storico cantore romano Sor Capanna, un cantastorie, attore di strada, insomma un personaggio molto popolare a Roma”. Bar Sor Capanna si trova qui dal 1972 ed è sempre stato a conduzione familiare.

"Francesco, ti aspettiamo per un caffè quando vuoi"

Tuttavia, neppure Sandro è riuscito a spiegarsi come il video, inviato ad un dipendente del bar da un’altra persona abbia avuto questo successo che ovviamente fa piacere: “Sarà stata la simpatia del capitano a favorirne la diffusione” ha commentato. E infine, non poteva che esserci anche un invito per Totti: “Lo aspettiamo nel nostro bar, per un caffè un aperitivo, quando vuole, anche vita natural durante”.

