Villaggio Breda completamente al buio da 1 mese

In un periodo in cui si parla spesso di sicurezza, per l'emergenza stupri ma non solo, di ampliare l'illuminazione pubblica per garantire un minimo di sirezza in più, non si riesce a riparare un guasto ad una cabina in tempi decenti, ci ritroviamo completamente al buio in tutto il quartire. Dopo aver segnalato il problema più volte al numero verde dedicato, ad oggi dopo circa 1 mese ancora non si riesce a risolvere il problema. Il black out ha colpito anche alcuni lampioni della Casilina, dove per chi deve attraversare la strada, al buio e con le macchine che sfrecciano, diventa davvero difficile.