Torre Maura, via dei Colombi è un disastro: voragini e mezzi pubblici deviati

Gli autobus non passano più su via dei Colombi (Torre Maura), non effettuano fermate. I mezzi per il ritiro dei rifiuti nemmeno: la strada può essere percorsa solo dalle automobili e non senza difficoltà. A causare i numerosi disagi è la presenza di due voragini sull’asfalto che ha comportato la chiusura parziale della carreggiata, già più volte segnalate ma senza che nessun intervento sia stato realizzato fino ad ora.

Deviati i mezzi pubblici: da via dei Colombi a via Tobagi

“Ho già segnalato durante uno degli ultimi consigli municipali lo stato di assoluta difficoltà che caratterizza via dei Colombi” ha detto Gianfranco Gasparutto, membro della segreteria romana del Partito Democratico che ha posto anche l’attenzione sui disagi dei commercianti. “A farne le spese sono i negozianti di prossimità che vedono diminuiti i loro guadagni, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo” ha aggiunto il dem.

I mezzi Ama non passano, cassonetti stracolmi e rifiuti sul marciapiede

Le fermate dei mezzi pubblici sono state trasferite in via Valter Tobagi con tutte le conseguenze annesse per gli utenti del trasporto locale costretti a spostarsi altrove per poter raggiungere altri luoghi. Ad aggravare ancora di più una condizione già allo stremo è la presenza dei cumuli di rifiuti lungo la strada: già perché i camioncini Ama non possono transitare lungo la via per ritirare la spazzatura che ormai straborda dai cassonetti e invade il marciapiede. Nonostante ciò, in alcune occasioni, mezzi pesanti percorrono la strada, bloccando il passaggio e paralizzando un intero quartiere.