Castelverde: nelle case Ater infiltrazioni alle pareti e fogne otturate

Fino a qualche giorno fa una grande chiazza di liquami giaceva sul pavimento dei garage perché le fogne sono otturate ma la manutenzione alle tubature non viene effettuata e a parte qualche intervento spot di lavori straordinari tutto è lasciato al caso. Siamo al civico 5 di largo Pettorano sul Gizio, a Castelverde, nelle palazzine gestite da Ater dove vivono 16 famiglie che tra disagi e illegalità ogni giorno sono costretti a fare i conti con problematiche di vario tipo.

“Negli appartamenti della palazzina ci sono infiltrazioni che “gonfiano” addirittura le piastrelle – ha spiegato Francesca, un’inquilina al nostro giornale – Non solo creano disagi all’interno ma sono visibili anche all’esterno”. Le fogne si otturano di continuo perché “Le tubature stanno messe male” ha aggiunto spiegando di come spesso gli inquilini si autotassano per porre rimedio alle problematiche.

Al civico 5 di largo Pettorano sul Gizio l’illuminazione nelle zone comuni, come i giardini, è assente perché guasto l’impianto. “Non mancano gli abusi sugli allacci – hanno concluso gli inquilini – C’è anche chi ha chiuso passaggi tra una palazzina e l’altra creando spazi privati”. Infine: “Abbiamo denunciato tante volte ma non è mai cambiato nulla”.

