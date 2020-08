Castelverde B4: dopo anni di attesa e mesi di promesse arriva l'acqua potabile dai rubinetti

Da venerdì i residenti del piano di zona Castelverde B4 hanno acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni. “Ci sono voluti anni, finalmente abbiamo vinto la nostra battaglia” ha detto entusiasta Giusy Rotunno, presidente del comitato “Cerquete 2003” nato proprio per la tutela dei diritti di chi aspetta ancora di vedere riconosciuto lo status di “proprietario”.

“Usiamo acqua di pozzo per lavarci”. Era lo scorso mese di marzo, in pieno lockdown, quando dal comitato di Castelverde B4 è arrivata l’ennesima denuncia perché costretti, durante la pandemia, ad utilizzare acqua mista a terra. Da quel momento le richieste dei cittadini alle istituzioni sono diventate sempre più insistenti e dal Campidoglio la promessa che presto sarebbe stata allacciata l’acqua potabile. Sono trascorsi mesi da quell’annuncio e finalmente a giugno sono stati avviati i lavori per allacciare le condutture degli appartamenti all’acqua potabile. Gli interventi si sono conclusi nella giornata di venerdì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ora i contatori sono intestati a Roma Capitale e sarà il Comune a farsi carico del pagamento dei consumi perché chi vive negli appartamenti tra via Madre Teresa Napoli e via delle Cerquete è ancora “promissario acquirente”. “E’ stata necessaria una pandemia e la nostra tenacia perché potessimo godere dell’utilizzo di acqua potabile” ha detto Rotunno che in questi anni non si ha mai fermato la sua battaglia.