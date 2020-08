San Vittorino: otto mesi fa la caduta di due massi, ancora blocchi di cemento sulla strada principale

Due massi si sono staccati dal costone raggiungendo la strada e da quel momento la carreggiata è stata ristretta a una sola corsia, mediante il posizionamento di blocchi di cemento, con il passaggio a senso alternato governato da un semaforo. Tutto nella norma se non fosse che i massi si sono staccati il primo gennaio e che da otto mesi i residenti di San Vittorino, estrema periferia del Municipio VI, devono fare i conti con i disagi, il traffico e anche il furto delle batterie ai semafori stessi come accaduto già diverse volte.

“Questa è l’unica strada di cui disponiamo per uscire da San Vittorino – ha spiegato al nostro giornale Daniele, un residente del borgo – Quasi tutti la percorriamo quattro volte al giorno perché lavoriamo fuori dal quartiere e ogni volta siamo costretti a restare fermi, soprattutto quando derubano le batterie del semaforo”. La strada, via di San Vittorino, è percorsa anche bus Atac e Cotral e l’attesa aumenta sempre di più. “L’ufficio postale è stato chiuso, l’ufficio anagrafico anche, i lavori per realizzare la sala matrimoni sono fermi, è rimasta una sola attività commerciale e anche per una fotocopia dobbiamo uscire da San Vittorino, non è possibile che ogni volta dobbiamo rimanere prigionieri del semaforo” ha aggiunto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dopo otto mesi nessuno al governo di Roma, né il Municipio né il Comune e né la Citta Metropolitana per altro tutti con lo stesso colore politico, è intervenuto per risolvere un disagio enorme – ha detto Dario Nanni, consigliere del Municipio VI gruppo Misto – I residenti di San Vittorino si trovano in uno stato di semi arresti domiciliari costretti ogni giorno a fare i conti con difficoltà legate al vivere quotidiano a causa di chi non riesce a risolvere le problematiche nonostante avesse la soluzione a tutto quando era all’opposizione”.