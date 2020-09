Prato Fiorito, polifunzionale ancora chiuso. Il consorzio: “Usatelo per creare aule”

“Utilizzate il polifunzionale come spazio didattico in vista dell’apertura delle scuole per sopperire alla mancanza di aule necessarie al distanziamento fisico tra gli alunni”. A mettere a disposizione del Comune la struttura di via Lascari a Prato Fiorito è Doriana Mastropietro, presidente del consorzio Acru che ha costruito la struttura e che ad oggi è una cattedrale nel deserto, ultimata ma mai messa in funzione.

L’apertura del centro polifunzionale di via Lascari a Prato Fiorito (Ponte di Nona) resta ancora un miraggio nonostante la struttura sia stata ultimata quattro anni fa. L’ultimo intoppo (a luglio) è rappresentato da un adeguamento all’impianto antincendio che sette anni fa, quando la struttura è stata costruita, non era previsto. Eppure lo spazio verrebbe messo a disposizione del quartiere in un territorio che ha carenza di luoghi aggregativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Considerato l’iter di acquisizione al patrimonio e tutta la documentazione in regola proporrei la messa a disposizione della struttura per creare aule all’interno dello spazio – ha spiegato Mastropietro – Considerata la grandezza è possibile ricavarne almeno 5”. La richiesta inviata al Comune, al dipartimento e al Municipio aspetta un riscontro.