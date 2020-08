Ponte di Nona: la Lega raccoglie firme per impedire nuovo centro di accoglienza

Sono 106 le firme che la Lega del Municipio VI ha raccolto in poco più di tre ore presso la postazione allestita in viale Francesco Caltagirone a Nuova Ponte di Nona. “L’obiettivo è impedire che in questo quartiere e nel resto del territorio del sesto municipio vengano aperti nuovi centri di accoglienza” ha detto Emanuele Licopodio (Lega).

All’appuntamento di venerdì, oltre gli attivisti del partito e i rappresentanti municipale come Pamela Strippoli (capogruppo Lega in viale Cambellotti), anche il capogruppo al Comune del partito di Salvini, Maurizio Politi. “Il nostro timore, fondato su fatti concreti, è che i migranti possano essere trasferiti presso i locali dell’ex albergo Hotel Roma Est di via Grappelli – ha spiegato Licopodio – La raccolta firme non sarà un’iniziativa isolata”.

E mentre dilaga l’emergenza migranti nell’isola di Lampedusa, la Lega del sesto gioca d’anticipo: “Nel raggio di pochi chilometri ci sono già tre centri di accoglienza – ha concluso Licopodio – Se la prefettura decidere di allestirne un altro i cittadini ci troveranno al loro fianco nelle iniziative”.