Colle Prenestino: l’attraversamento pedonale viene messo in sicurezza (finalmente)

Sono stati necessari cinque anni di richieste incessanti perché l’attraversamento di via Prenestina venisse messo in sicurezza. E nel frattempo sulla strada, all’altezza del civico 1206, anche un investimento mortale. Esulta il comitato di quartiere: “La nostra perseveranza è stata premiata”.

Quando nel maggio del 2016 un pedone fu investito sulle strisce pedonali, di fronte la farmacia, a Colle Prenestino perdendo la vita, il comitato di quartiere iniziò a chiedere in maniera ancora più insistente la messa in sicurezza del tratto stradale (qui la denuncia dell'epoca). Negli a seguire ha inviato richieste di incontri in municipio, sopralluoghi e istante di intervento. Nella mattina di martedì, gli operai al lavoro, hanno installato segnali luminosi agli attraversamenti di entrambi i lati della strada consolare e hanno ripristinato la segnaletica orizzontale che a causa della mancata manutenzione era diventata quasi invisibile. “Le nostre richieste sono iniziate nel 2015 – hanno commentato ancora dal comitato di quartiere Colle Prenestino, nella periferia est del sesto municipio – Ora l’attraversamento è più sicuro anche di notte”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante questo, però, le strade di Colle Prenestino gridano vendetta e tante sono ancora le richieste del comitato: “Chiediamo da tempo il rifacimento dell’asfalto, attualmente in condizioni pietose, il ripristino dell’illuminazione pubblica perché in alcuni tratti manca e la messa in sicurezza dei marciapiedi che risultano impraticabili” ha concluso Giuseppe Lanzillotta.