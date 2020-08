Villa Verde: antenna potenziata nei pressi del parco “Aurora”, il comitato scrive al Comune

La stazione radio base installata da tempo in via del Torraccio, nel quartiere Villa Verde, è stata potenziata rispetto all’iniziale conformazione. Il comitato però vuole vederci chiaro, soprattutto sulle distanze che separano l’antenna dai luoghi sensibili come la chiesa e il parco “Aurora” frequentato dai bambini del quartiere.

Il comitato di quartiere ha scritto al Municipio ma anche al Comune e alla sindaca per chiedere delucidazioni e per capire se l’iter portato avanti nel potenziamento dell’antenna sia stato corretto. Già perché alcuni documenti non sono stati consegnati al comitato perché redatti in digitale (solitamente vengono elargiti su dischetto). “La stazione radio base si trova a 37 metri di distanza dal parco e da meno di 100 metri dal perimetro della chiesa – ha spiegato al nostro giornale Mario Puliafito, presidente del comitato di quartiere Villa Verde – Del potenziamento non è stata data comunicazione”. Il comitato, infine, chiederà di posizionare una centralina allo scopo di misurare le radiazioni.

Abbiamo raggiunto l’assessore ai lavori pubblici del parlamentino di viale Cambellotti, Sergio Nicastro che ha spiegato: “Le antenne sono autorizzate dal Dip. PAU sulla base di un piano di compatibilità rispetto a siti sensibili. Il Municipio ha, a suo tempo, a cura dell'Assessorato Ambiente e dell'ufficio tecnico municipale comunicato al PAU la mappa dei siti sensibili. Se il PAU ha fatto le dovute verifiche non dovrebbero esserci problemi”.