Tor Bella Monaca, carcasse di motorini e lavatrici: ecco la pineta a cinque stelle del VI municipio

Pensare di calpestare il terreno senza ferirsi con i cocci di bottiglia o camminare senza trovarsi difronte un motorino smontato è impossibile. Non solo, è sufficiente avanzare pochi metri dall’ingresso per scovare anche elettrodomestici e mattoni, saltando tra un ramo e l’altro e tra cumuli di erba secca.

Benvenuti nella pineta di Tor Bella Monaca che non è situata nei meandri del quartiere ma solo a poche decine di metri dalla sede del municipio sesto dove si recano ogni giorno i politici delle Torri. Già perché basta attraversare via di Tor Bella Monaca (lo stradone che separa la sede del municipio dal comprensorio delle case popolari e dalla via commerciale) per ritrovarsi, oltre la fermata dell’autobus, nel viottolo che porta alla pineta.

A costeggiare il polmone verde del quartiere c’è, da un lato, una stradina piena di buche con radici sollevate che mina la sicurezza di pedoni e due ruote (soprattutto) e “condita” tra l’altro da cumuli di rifiuti anche ingombranti alla quale si accede dallo stradone. Dall’altro lato invece, largo Mengaroni, buche e cumuli di erba secca su strada dissestata e tombini otturati. Scenari che da entrambi i lati fanno già presagire quello che il cittadino troverà oltre il marciapiede: degrado e abbandono.