Ascensori guasti, a Tor Bella Monaca il M5s ignora i cittadini: scatta la denuncia ai carabinieri

L’esasperazione degli inquilini (anche disabili) del civico 10 di via dell’Archeologia è sfociata in denuncia. Già, perché stanchi di non essere ascoltati dalle amministrazioni locali e comunali e costretti ogni giorno a fare i conti con i disagi legati al guasto degli ascensori, hanno scelto di presentare un esposto alla stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca per chiedere, anche in questa sede, il ripristino degli ascensori soprattutto perché le palazzine sono abitate da disabili e anziani.

I due ascensori della scala O di via dell’Archeologia 10 sono entrambi rotti: il primo da più di un anno, il secondo da oltre 20 giorni. Non migliora la situazione alla scala P della stessa palazzina e nemmeno al civico 2 di via Panzera (una strada poco distante) dove le richieste di intervento continuano a rimanere inevase. “Uno dei due ascensori è stato letteralmente cannibalizzato perché sono stati asportati tutti i pezzi che possono essere utilizzati per riparare altri ascensori – ha commentato a Roma Today uno degli inquilini firmatari della denuncia – Non possiamo vivere così solo perché il Comune non riesce a far funzionare le cose”. Gli ammalati vivono anche agli ultimi piani: “Se durante la notte uno di noi si sente male e dobbiamo aspettare che gli operatori sanitari o i medici salgano a piedi fino al settimo piano, moriamo nel frattempo” hanno aggiunto.

Tra gli inquilini della palazzina, i cui disagi denunciamo ormai da mesi, si è sviluppata una sorta di mutuo soccorso: chi esce di casa per recarsi a fare la spesa, provvede a comprare le necessità anche per gli altri e così via. Tutto questo nell’indifferenza totale delle istituzioni che non intervenendo lasciano donne, uomini, disabili e bambini vivere abbandonati a loro stessi, a Roma nel 2020.