Castelverde B4: lunedì i lavori di allaccio per l’acqua potabile nelle abitazioni

“Lunedì verranno i tecnici ad allacciare i contatori delle nostre case all’acqua potabile, finalmente”. A parlare è Giusy Rotunno, presidente del comitato “Cerquete 2003” che da tempo ormai si batte perché venga riconosciuto loro il diritto alla salute. Già perché nelle abitazioni del piano di zona Castelverde B4, municipio VI di Roma, quella che scorre dai rubinetti è acqua di pozzo. È sempre stato così ma tutto è diventato ancora più “Inconcepibile in piena pandemia” aveva denunciato Rotunno quando spesso dalle fontane gli abitanti raccoglievano acqua mista a terra.

Portare acqua potabile al piano di zona era diventata, a maggio, priorità di Comune e Municipio salvo poi giungere alla fine del mese di luglio con lavori ancora in corso dopo aver iniziato gli scavi a giugno. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato la rabbia e la delusione per l’ennesima promessa non mantenuta ai cittadini: “Se tutti gli impegni presi anni fa su queste case si fossero concretizzati – ha ironizzato Rotunno – Probabilmente vivremmo in un quartiere come Beverly Hills e invece siamo ancora qui a chiedere l’acqua potabile”.

Infine: “Aspettiamo per esultare – ha concluso Rotunno – Tuttavia mi preme non dover ringraziare nessuno per questo risultato perché non si tratta di una “grazia” ma solo di “giustizia”, chi amministra un territorio fa solo il suo lavoro rispondendo alle esigenze dei cittadini”.