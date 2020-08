Apprensione a Tor Bella Monaca: infiltrazioni nelle cantine, poi le fiamme dai contatori

Alla palazzina della scala P, al civico 10 di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, è accaduto quello che tanti inquilini temevano da tempo: le infiltrazioni hanno provocato danni alle centraline causando fiamme ai contatori. Gli inquilini: “Abbiamo paura che possa accadere di nuovo e che la celerità dell’intervento potrebbe non bastare, è necessaria la manutenzione”.

Erano da poco trascorse le 17, nel pomeriggio di lunedì, quando l’elettricità è mancata in alcuni appartamenti. Allarmati gli inquilini si sono recati nei garage dove sono installati i contatori notando del fumo fuoriuscire da questi. “L’acqua gocciolava dal soffitto fino ai contatori e ha provocato un cortocircuito – ha spiegato una inquilina – Abbiamo immediatamente allertato il servizio urgenze di Acea che provveduto a limitare i danni staccando la centralina generale che serve tre scale”. Ha aggiunto: “I tecnici hanno risolto nel migliore dei modi ma questa è solo una soluzione tampone – ha concluso – Il Comune deve intervenire, non possiamo rischiare ogni giorno: questa volta le fiamme sono state spente in tempo”.

L’intervento dei tecnici è durato molte ore ma la soluzione in via dell’Archeologia ancora non c’è. In questa palazzina gli inquilini già sono costretti a fare i conti con l’ascensore guasto dal mese di marzo. “Vivere qua è un’odissea” ha concluso un residente.