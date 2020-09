Tor Bella Monaca, una perdita d’acqua che dura da mesi all’R8, gli inquilini: “Intervenite”

Da quanti mesi va avanti la perdita d’acqua in largo Mengaroni, gli inquilini della palazzina F al civico 11 non lo ricordano nemmeno più. “Abbiamo inoltrato tantissime richieste di intervento sia al Municipio che direttamente ad Acea ma nessuno ha dato retta alle nostre istanze” ha spiegato un’inquilina al nostro giornale.

Alcuni mesi fa, il contatore dell’acqua posizionato nei pressi dei garage della palazzina F, meglio conosciuta come R8, è stato sostituito e da allora sono iniziati i primi disagi per gli inquilini. “Mai prima di ora la perdita è stata così copiosa, inoltre – hanno aggiunto – Il muro posizionato dietro il contatore sta marcendo perché continua ad incamerare acqua”.

Nella giornata di giovedì tecnici del municipio sono intervenuti senza però poter risolvere il danno che spetta invece ad Acea. Per questa ragione, il capogruppo Lega in Campidoglio ha protocollato una richiesta di intervento urgente. “Un danno doppio – ha commentato Emanuele Licopodio Lega sesto municipio – Non solo da mesi gli inquilini subiscono un enorme disagio che comporta la fuoriuscita dell’acqua nei garage ma dobbiamo assistere anche ad uno sperpero incredibile perché chi deve intervenire non lo fa”.