VI municipio: al via la manutenzione del verde scolastico tra taglio alberi e piantumazione

Prima i lavori di messa in sicurezza con il taglio delle alberature pericolose e poi la piantumazione di nuovi alberi. È questa la tipologia di intervento avviata nelle scorse settimane all’interno dei giardini delle scuole del sesto municipio, molti in condizioni di degrado e con aree interdette.

“Finalmente in questo territorio parliamo di programmazione per la manutenzione del verde” ha commentato Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del VI municipio che ha spiegato gli interventi già svolti e quelli in cantiere per la manutenzione del verde verticale nei plessi scolastici dislocati tra i vari quartieri.

I fondi previsti da un accordo quadro ammontano a circa 117mila euro: la somma è stata investita per intervenire nelle sedi degli istituti comprensivi dei quartieri Torre Maura, Torre Spaccata, Due Leoni, Torre Angela, Lunghezza e Tor Bella Monaca. Nei giardini delle scuole “Acquaroni” e “Melissa Bassi” sono stati tagliati gli alberi malandati e già piantumati i nuovi.

Altri fondi a partire dal prossimo anno saranno utili per avviare un lavoro di programmazione nella manutenzione del verde “Che non ci obblighi a intervenire sulle emergenze ma che ci garantirà di procedere sistematicamente” ha concluso Tassi.