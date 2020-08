Municipio VI: nessun dipendente per verbalizzare, salta la commissione commercio

Nessun dipendente del municipio disponibile per verbalizzare la seduta e la commissione commercio non si è svolta. È questo quanto accaduto nella mattina di lunedì 17 agosto nei locali “virtuali” del municipio Roma VI delle Torri di via Cambellotti. I consiglieri, di maggioranza e opposizione, dopo 45 minuti di attesa on line hanno rinunciato alla commissione.

La commissione commercio del 17 agosto era stata convocata lo scorso 23 luglio dal presidente Davide Lanza. All’ordine del giorno due punti in riferimento ai mercati del territorio, nello specifico via Follerau (Nuova Ponte di Nona) e via degli Alcioni (Torre Maura). All’appuntamento erano stati convocati anche i dipendenti degli uffici tecnici che avrebbero dovuto presentare i progetti dei mercati del sesto municipio così da inserirli nel piano delle aree.

Nessuno però si è presentato alle ore 9.00 in video conferenza nonostante i consiglieri fossero pronti. “Erano in malattia” hanno spiegato alcuni consiglieri della commissione che dopo aver atteso oltre mezz’ora cercando di ovviare alle assenze hanno dovuto rinunciare allo svolgimento della riunione.

In commissione avrebbero dovuto essere presentati e discussi i progetti di restyling di via Follerau, il mercato ambulante che si svolge due volte a settimana nella zona di Villaggio Falcone che prevede la sistemazione dei banchi nel terreno adiacente sfruttando tutta l’area, e di via degli Alcioni con la messa in sicurezza dei banchi dell’area circostante.