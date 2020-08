Torri, la denuncia dei cittadini: “Non riusciamo a contattare il municipio per gli atti anagrafici”

“Ho provato in tutti i modi a mettermi in contatto con il municipio telefonando ai numeri preposti ma non ho avuto nessuna fortuna” e ancora “Continuo a telefonare sperando che qualcuno prima o poi risponda ma il telefono suona a vuoto”.

Sono queste le denunce di alcuni cittadini che risiedono nel territorio del municipio sesto e che da giorni provano a mettersi in contatto con gli uffici anagrafici di viale Cambellotti di Tor Bella Monaca (sede unica del municipio VI) per espletare pratiche necessarie come i documenti di identità o atti utili per i matrimoni. Alle incessanti telefonate però non ricevono alcuna risposta.

“In tanti mi stanno chiedendo un supporto in queste ore – ha detto al nostro giornale il consigliere del gruppo Misto Dario Nanni – Resto sorpreso del fatto che l’amministrazione municipale non risolva la problematica. Ha aggiunto: “Possibile che non ne siano a conoscenza? O i politici che amministrano il nostro territorio non sono conosciuti e quindi i cittadini non si rivolgono a loro? – ha continuano Nanni – Spiace constatare come i cittadini siano costretti a rivolgersi altrove perché la politica non riesce a dare risposte”.