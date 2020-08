Si allontana da casa e non dà più sue notizie: famiglia in ansia per Noemi

“Torna a casa Noemi, siamo preoccupati per te”. A parlare con Roma Today è Valeria, cugina di Noemi Rouissi, una giovane ragazza di vent’anni che lo scorso 12 agosto si è allontanata da casa dello zio in via Assoro, in zona Due Leoni a Tor Bella Monaca. Da allora Noemi ha fatto perdere le sue tracce, la famiglia preoccupata lancia un appello affinché torni a casa.

La giovane, rientrata da poco più di un anno in Italia dopo aver vissuto gran parte della sua vita in Tunisia con il papà (si è trasferita lì all’età di dieci anni), avrebbe litigato con quest’ultimo proprio poco prima di allontanarsi da casa. “Ha avuto una discussione con suo padre che le ha sequestrato il cellulare e si è allontanata, da allora non sappiamo più nulla” ha detto ancora Valeria mentre è in compagnia di Sharif, fratello di Noemi. Al momento della scomparsa, avvenuta ormai da oltre una settimana, Noemi, alta circa 1.70 indossava leggins neri, una maglietta nera e scarpe da ginnastica. I suoi occhi sono castani come i capelli lunghi fino alle spalle.

La famiglia di Noemi ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca. “Chiunque l’abbia vista o possa fornire informazioni non esiti a contattarci” ha detto ancora Valeria. L’annuncio è stato diffuso anche dalle pagine social e dalla protezione civile del Municipio Sesto. Il numero da contattare 3420825182.