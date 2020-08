Torri, l’appello della Protezione Civile e la raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza

“L’obiettivo è ambizioso ma vogliamo tentare”. Massimo Missouri è responsabile della sezione di Protezione Civile di Tor Bella Monaca e da qualche giorno insieme alla sua squadra ha riattivato la possibilità di effettuare donazioni per acquistare una nuova ambulanza.

I volontari della Protezione Civile, con sede presso la parrocchia Santa Rita in via Acquaroni, hanno aiutato circa 4mila famiglie nei mesi di lockdown prima e di crisi economica poi consegnando pacchi alimentari. “Non abbiamo mai detto di noi a nessuno, ora in cambio chiediamo solo un piccolissimo aiuto che equivale a fare a meno di una spesa quotidiana, come un pacchetto di sigarette” ha detto Missori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’obiettivo da raggiungere si aggira intorno ai 45mila euro, è il costo necessario per acquistare una nuova ambulanza che possa essere utilizzata soprattutto per i servizi di trasporto in ospedale. L’attuale ambulanza che la Protezione civile di Tor Bella Monaca ha in dotazione è molto datata: “E’ malandata e spesso viene portata al meccanico per le riparazioni, è comunque un costo oneroso – ha concluso Missori – Chiediamo l’aiuto di tutti per metterla al servizio della collettività”. E' possibile donare al codice Iban: IT 67S0832703218000000019055 specificando nella causale "Donazione nuova ambulanza".

Gallery