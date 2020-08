Torre Angela: raccolta a singhiozzo e rifiuti in strada per settimane

Caldo e rifiuti per strada: un binomio con cui i residenti del quartiere Torre Angela del Municipio Roma VI delle Torri ormai da mesi hanno imparato a fare i conti senza però arrendersi. “In questo quartiere nulla va come dovrebbe andare” ha denunciato il comitato.

Da via Orazio Borgianni alla più centrale via del Torraccio di Torrenova e via Merope continuano i cumuli di rifiuti intorno ai cassonetti strabordanti di immondizia. A nulla sono servite fino ad ora le denunce dei residenti, del comitato di quartiere e anche della dirigenza scolastica che pensa alla prossima riapertura dei cancelli degli istituti che avranno davanti uno spettacolo indegno fatto di discariche a cielo aperto.

Già perché tra le vie del quartiere la raccolta differenziata stradale continua a essere effettuata a singhiozzo e non è raro che per settimane i sacchetti restino in balia degli eventi. A questi poi sono da aggiungersi i rifiuti ingombranti che senza nessuna vergogna vengono abbandonati alla rinfusa sui marciapiedi. Esasperati i cittadini invocano l’intervento del municipio.