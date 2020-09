Tor Bella Monaca: avviati i lavori alla sala cinema di via Conti

Annunciati già durante lo scorso mese di febbraio, i lavori per la riapertura della sala cinema di via Conti sono iniziati. L’opera sarà conclusa entro il prossimo 14 dicembre quando i locali saranno di nuovo fruibili al pubblico. Roberto Romanella, minisindaco alle Torri: “Non escludo una festa per la ricorrenza dell’Epifania”.

Chiusa nel 2012 dall’allora giunta Lorenzotti, la sala cinema situata al piano terra della struttura municipale a Tor Bella Monaca, tornerà a disposizione dei cittadini. All’interno dei locali, ampi circa 200 metri, saranno ripristinati gli impianti termico, idraulico e elettrico. Saranno realizzati un ufficio e una sala di attesa da consentire vari utilizzi, inoltre, saranno ristrutturati gli spogliatoi e sostituiti i controsoffitti. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 140mila euro.

Intanto, proseguono anche i lavori di riqualificazione dell’arena municipale collocata tra l’edificio e viale Cambellotti. Dopo aver effettuato le prove di carico nelle scorse settimane, gli operai stanno intervenendo per portare a compimento l’opera che consente la messa a norma della struttura.