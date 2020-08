Tor Bella Monaca, controlli al Ferro di Cavallo: polizia trova armi e droga

Nella giornata di ieri gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Casilino diretto da Michele Peloso hanno effettuato controlli capillari all'interno degli stabili di via dell'Archeologia ed in particolare nella nota piazza di spaccio conosciuta come "ferro di Cavallo".

Decine le persone controllate risultate con precedenti specifici in ordine ai reati correlati gli stupefacenti, così come numerosi sono stati i consumatori identificati e risultati provenire dall'area dei Castelli romani, tiburtina e Roma sud.

I poliziotti hanno anche eseguito controlli alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ad altri obblighi. Proprio durante la bonifica dei luoghi solitamente usati per occultare lo stupefacente, all'interno dei vani ascensore, è stata ritrovata una pistola revolver rifornita e pronta all'uso, con matricola abrasa, ed altro munizionamento.

Un più minuzioso controllo ha permesso agli investigatori di scovare e sequestrare sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, in parte già suddivisa, da cui si sarebbero ricavate migliaia di dosi da cedere a tossicodipendenti. Sono in corso indagini per identificare i responsabili.

