Tor Bella Monaca: perdite nei garage e tubature fasciate da anni

Chi vive al civico 10 di via dell’Archeologia neanche ricorda più quando è stata fatta l’ultima manutenzione alle tubature. Quello che gli inquilini ricordano è la “toppa al buco” e non in senso figurato. Già perché le tubature collocate sotto il soffitto dei garage sono deteriorate da tempo: una corrosione così forte che ha determinato la fuoriuscita di acqua proveniente dagli scarichi dei piani superiori.

“Le tubature sono molto datate – hanno spiegato – Prima che si provvedesse a fasciarle mediante l’utilizzo di veri e propri stracci, l’acqua fuoriusciva in maniera importante tanto da creare delle pozzanghere sui pavimenti del corridoio dei garage oltre che ammuffire l’intera parete dove le tubature solo collocate”. I pavimenti dei garage hanno scoli rattoppati e l’acqua defluisce male.

Tanta la rabbia dei residenti che denunciano ancora una volta l’assenza di manutenzione alle case popolari di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Un disagio che diventa sempre più importante durante i mesi invernali quando le perdite d’acqua impiegano più tempo per essere assorbite. “Chiediamo interventi immediati – hanno concluso – Prima che sia troppo tardi. Basta con i rimpalli di responsabilità, tutto questo deve essere risolto in maniera definitiva”.

