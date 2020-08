Tor Vergata: lavori in corso per la costruzione dell’impianto fognario

Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori in via di Tor Vergata, nell’omonimo quartiere del municipio Roma VI delle Torri. Al cantiere anche un sopralluogo della sindaca Virginia Raggi. Il presidente del sesto, Roberto Romanella ha commentato: “Un’opera attesa da quarant’anni”.

“Questa strada è un colabrodo – denunciavano dalle pagine di Roma Today i residenti della via durante lo scorso mese di giugno – Il manto stradale sembra la pelle di un coccodrillo, non ci sono marciapiedi e le campane di vetro diventano discariche a cielo aperto”.

Con l’avvio dei lavori di manutenzione, via di Tor Vergata sarà dotata anche di un impianto fognario che fino ad ora non era mai stato realizzato comportando l’allagamento della via durante le giornate di pioggia.

Saranno realizzati 32 pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e i cantieri saranno progressivi “Così da non creare disagio ai cittadini” hanno spiegato i tecnici durante il sopralluogo della sindaca Raggi.