VI municipio: cambia il trasporto pubblico locale, ecco come

A partire dal prossimo mese di ottobre modifiche alle linee del trasporto pubblico locale sul versante prenestino del sesto municipio consentiranno di raggiungere i residenti dei quartieri più periferici del territorio con metro C e stazioni ferroviarie. “Oltre un anno di lavoro” ha spiegato al nostro giornale Mauro Cinti, consigliere cinque stelle e membro della commissione mobilità.

Tra le modifiche del trasporto pubblico locale, una novità è rappresentata dalla linea 045 che “Servirà la zona di Lunghezzina 2, via Fosso dell'osa, via Rocca Cencia fino al capolinea della metro C Pantano – ha aggiunto Cinti - La linea 107 verrà deviata dalla metro C Pantano e prolungata fino a piazza Mondavio a Corcolle”. Inoltre dalla commissione mobilità hanno spiegato: “La linea 501 verrà soppressa lasciando invariate solo le corse dirette all’istituto agrario “Emilio Sereni”.

Un’altra novità è nella deviazione della linea 508 a Colle Fiorito per servire le zone ora servite dal 501 e giungerà fino allo stabilimento Ama. Infine, verrà potenziata la linea 113 diretta a largo Preneste. “Abbiamo concordato assieme ad Agenzia della mobilità queste modifiche per evitare il piano di razionalizzazione proposto da Atac che avrebbe purtroppo creato carenze del servizio in alcune zone” ha concluso Cinti. A partire dai primi giorni del mese di ottobre verrà distribuito materiale informativo ai cittadini.