"La Breda si fa bella", quando tre amiche decidono di abbellire il proprio quartiere

Quando tre amiche si incontrano nel giardino di uno dei tanti lotti di Villaggio Breda, legate dalla storica appartenenza al quartiere e dalla ricerca del bello, non può che nascere un’idea destinata a diventare un successo. “Abbiamo intenzione di mettere in campo degli interventi a misura di cittadino che rendano più bello e decoroso il nostro quartiere” ha spiegato Patrizia V. ai nostri taccuini.

Lei insieme a Patrizia e Alessandra, meno di una settimana fa, hanno iniziato a guardarsi intorno a e pensare che tutti nel proprio piccolo possono fare qualcosa per il quartiere. “Insieme abbiamo ripulito la strada in cui abitiamo, via Centurini – ha spiegato Patrizia – E quando abbiamo ultimato il lavoro ci siamo dette perché non rendiamo più belli tanti altri angoli di Villaggio Breda?”. La Breda, così come viene chiamata dai suoi abitanti è un piccolo quartiere che sorge a ridosso della via Casilina, nato circa 100 anni fa intorno alla fabbrica Breda. Da allora, nonostante le generazioni siano cresciute, Villaggio Breda è rimasto quasi “incontaminato” rispetto al resto dei quartieri sorti intorno.

“Per avere più idee e suggerimenti da parte degli abitanti del quartiere e anche il supporto delle associazioni locali – ha continuato Patrizia – Abbiamo deciso di aprire una pagina Facebook, e di chiamarla “La Breda si fa bella”. La nostra iniziativa è appena e stiamo ancora elaborando idee da realizzare ma siamo pronti ad accogliere i suggerimenti di chi vorrà unirsi a noi”.